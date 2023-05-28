Воздушная атака россии на Киев: власти назвали число погибших и пострадавших

Над Оболонью сбит вражеский дрон

Воздушная тревога в столице и области продолжается, работает ПВО. Граждан призывают сохранять информационную тишину и оставаться в укрытиях.

"Работает ПВО. Находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

Также в КМВА сообщили, что в результате российской воздушной атаки и падением обломков в Голосеевском районе известно об одном погибшем, а также еще один человек получил ранения.

"В результате попадания обломков в 7-этажное нежилое здание произошло разрушение части стены и возник пожар на 3 этаже. Пострадавшие: 1 человек ранен (травмы нижних конечностей), 1 человек погиб", — говорится в публикации.

Данные еще уточняются.

Кроме того, известно, что в Дарницком районе столицы в результате попадания обломков в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери. Информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, предварительная информация о падении обломков на территории АЗС не подтвердилась.

В свою очередь, мэр города Виталий Кличко сообщил, что над Оболонским районом сбит беспилотный летательный аппарат врага.

Напомним, что этой ночью в Киеве прогремела серия взрывов на фоне масштабной воздушной тревоги в Украине. Наши военные сбивают вражеские дроны. В результате падения обломков БПЛА произошел пожар на крыше 9-этажного дома в Печерском районе столицы. Также мер сообщил о взрывах в Соломенском районе.