А было ли землетрясение в Киеве? Сейсмологи отреагировали на панику жителей столицы

Возможно, произошло другое природное явление

Сообщения о землетрясении на Киевщине прокомментировали сейсмологи. Там заявили, что это могло быть "какое-то другое явление".

Об этом сообщает "24 Канал", ссылаясь на данные ученых.

Так, в Главном центре специального контроля опровергли, что в Киеве и области могло произойти землетрясение. Мониторинговые средства учреждения не зафиксировали никаких толчков.

"Нет, нашими средствами не было ничего зафиксировано в этом районе. Не можем подтвердить, что это было именно землетрясение",– утверждают ученые.

Там также отметили, что пока не могут объяснить, с чем были связаны ощущения киевлян. По словам эксперта, возможно, произошло другое природное явление, но Главный центр специального контроля его не отслеживает.

"Если классифицировать это как "землетрясение" или "подземные толчки", то мы такого не зафиксировали", — говорит сейсмолог.

Напомним, что в ночь на 28 мая во время воздушной тревоги из-за очередной масштабной атаки россиян некоторые жители Киевщины почувствовали толчки и сообщили об этом в сети. При этом, утверждается, что в момент ощущения вибрации никаких взрывов мощной силы не было.

Ранее мы писали о том, что 26 мая землетрясение произошло в Полтавской области.