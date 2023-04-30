В небі над Київщиною помітили місячне гало (фото)

Це оптичне явище в атмосфері виникає внаслідок заломлення та відбиття світла

Природа продовжує дивувати жителів столичного регіону: після недавньої "красоти небесної" над Києвом побачили ще одне рідкісне явище – місячне гало, яке ще називають "знаком Бога". Вважається, що воно несе певне знаменування.

Фотографії унікального небесного явища з'явилося на небі близько 22 години у п'ятницю, 29 квітня.

З грецької "гало" перекладається як "сяйво" або "німб". Це оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Найчастіше спостерігається в перисто-шаруватих хмарах, рідше — за інших умов.

Найпоширеніша форма гало — світле слабко забарвлене коло навколо Сонця чи Місяця.

Відразу після появи багато людей відразу почали фотографувати це явище та публікувати знімки у соціальних мережах. Також у Мережі стверджувалося, що це справжнє небесна ознака близького контрнаступу і Перемоги.

Нагадаємо, що пізно ввечері 19 квітня в небі над Україною стався яскравий спалах, який був помітний у Київській та низці інших областей. У мережі почали писати, що це було наслідком падіння супутника NASA, але в організації спростували такі припущення.