В небе над Киевщиной заметили лунное гало (фото)

Это оптическое явление в атмосфере возникает вследствие преломления и отражения света

Природа продолжает удивлять жителей столичного региона: после недавней "красоты небесной" над Киевом увидели еще одно редкое явление – лунное гало, которое еще называют "знаком Бога". Считается, что оно несет определённое знамение.

Фотографии уникального небесного явления появилось на небе около 22 часов в пятницу, 29 апреля.

С греческого "гало" переводится как "сияние" или "нимб". Это оптическое явление в атмосфере, возникающее в результате преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Чаще наблюдается в перисто-слоистых облаках, реже — при других условиях.

Самая распространенная форма гало — светлое слабо окрашенное кольцо вокруг Солнца или Луны.

Сразу после появления многие сразу начали фотографировать это явление и публиковать снимки в социальных сетях. Также в Сети утверждалось, что это подлинное небесное предзнаменование близкого контрнаступления и Победы.

Напомним, что поздно вечером 19 апреля в небе над Украиной произошла яркая вспышка, которая была заметна в Киевской и ряде других областей. В сети начали писать, что это было следствием падения спутника NASA, но в организации опровергли подобные предположения.