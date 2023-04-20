Появились захватывающие снимки солнечного затмения: как это было (фото)

Среди 224 затмений в 21 веке только семь будут гибридными, как это было в четверг 20 апреля 2023 года

В четверг, 20 апреля, состоялось первое солнечное затмение 2023 года, когда Луна полностью или частично закрыла Солнце на непродолжительный период. К сожалению, жители Украины не могли наблюдать за событием воочию. Зато в другой части земного шара люди насладились редким зрелищем.

В сети появились яркие фотографии солнечного затмения 20 апреля 2023 года. Лучше всего за явлением имели возможность следить в Индонезии, частично изменения внешнего вида Солнца рассмотрели в Китае.

Солнечное затмение 20 апреля – гибридное. То есть за один раз происходит кольцеобразное и полное солнечное затмение происходят. Такое случается очень редко. Так, среди 224 затмений в 21 веке лишь семь будут гибридного типа, как это было в четверг.

Наблюдать за астрономическим явлением могли такие регионы: Южная и Восточная Азия, Австралия, Тихий океан, Индийский океан, Антарктида. Украины, как видим, в списке нет.

В частности, в Индонезии это явление прекрасно увидели в Папуа. В то время как другие районы, включая Джакарту, смогли рассмотреть частичное солнечное затмение. В Китае сфотографировали небесное светило 20 апреля в Хуайбэй, провинция Аньхой.

Фазы солнечного затмения 20 апреля 2023. Фото: Getty Images

Птица на фоне гибридного солнечного затмения. Фото: Getty Images

За редким явлением наблюдали в Индонезии. Фото: Getty Images

Солнце 20 апреля в Китае. Фото: Getty Images

Момент солнечного затмения в Джакарте. Фото: Getty Images

Луна частично закрыла Солнце 20 апреля. Фото: Getty Images

Напомним, увидеть солнечное затмение 20 апреля 2023 года можно было онлайн. Трансляция сохранилась на одном из Youtube-каналов.

Как сообщал "Телеграф", апрельское солнечное затмение открыло коридор затмений весной 2023 года. Астрологи считают, что в этот период могут возникнуть трудности, но ряд рекомендаций поможет вам обернуть энергию затмений в свою пользу.