З’явилися захопливі знімки сонячного затемнення: як це було (фото)

Серед 224 затемнень у 21 столітті лише сім будуть гібридними, як це було у четвер 20 квітня 2023 року

У четвер, 20 квітня, відбулося перше сонячне затемнення 2023 року, коли Місяць повністю або частково закрив Сонце на нетривалий період. На жаль, жителі України не могли спостерігати за подією на власні очі. Зате в іншій частині земної кулі люди насолодилися рідкісним видовищем.

У мережі з’явилися яскраві фотографії сонячного затемнення 20 квітня 2023 року. Найкраще за явищем мали нагоду стежити в Індонезії, частково зміни зовнішнього вигляду Сонця роздивилися у Китаї.

Сонячне затемнення 20 квітня – гібридне. Тобто за один раз відбувається кільцеподібне та повне сонячне затемнення. Таке трапляється вкрай рідко. Так, серед 224 затемнень у 21 столітті лише сім будуть гібридного типу, як це було у четвер.

Спостерігати за астрономічним явищем могли такі регіони: Південна та Східна Азія, Австралія, Тихий океан, Індійський океан, Антарктида. України, як бачимо, у списку нема.

Зокрема, в Індонезії це явище чудово побачили у Папуа. У той час, як інші райони, включаючи Джакарту, змогли розглянути часткове сонячне затемнення. У Китаї сфотографували небесне світило 20 квітня у Хуайбей, провінція Аньхой.

Фази сонячного затемнення 20 квітня 2023 року. Фото: Getty Images

Птах на тлі гібридного сонячного затемнення. Фото: Getty Images

За рідкісним явищем спостерігали в Індонезії. Фото: Getty Images

Сонце 20 квітня у Китаї. Фото: Getty Images

Момент сонячного затемнення в Джакарті. Фото: Getty Images

Місяць частково закрив Сонце 20 квітня. Фото: Getty Images

Нагадаємо, побачити сонячне затемнення 20 квітня 2023 можна було онлайн. Трансляція збереглася на одному з YouTube-каналів.

Як повідомляв "Телеграф", квітневе сонячне затемнення відкрило коридор затемнень навесні 2023 року. Астрологи вважають, що в цей період можуть виникнути труднощі, але низка рекомендацій допоможе вам обернути енергію затемнень на свою користь.