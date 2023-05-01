Танцюючий промінь: загадкове природне явище помітили у небі над Флоридою (відео)

Промінь світла ніби прожектор світився на небі

У небі над Флоридою було зафіксоване одне з найрідкісніших метеорологічних явищ — "танцюючий промінь" або як його ще називають "Crown flash" (коронний спалах). Це візуальне явище, через яке здається, що промінь світла рухається крізь хмари.

Чарівне відео на своїй сторінці у Twitter опублікував метеоролог Джеймс Спанн. За його словами, "танцюючий промінь" був знятий над Маямі-Біч у Флориді. Про це пише Newsweek.

Ролик тривалістю майже одну хвилину сфокусований на небі, де з-за хмари показується промінь світла. Під час руху він візуально нагадує прожектор.

Цікаво, що вчені не можуть дати чіткого пояснення цього незвичайного природного явища. Одна з версій, яка є найбільш ймовірною, полягає в тому, що ефект "танцюючого променю" виникає в результаті проходження світла через кристали льоду, котрі змінюють своє положення через зміни електричного поля купчасто-дощової хмари.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в небі над Київщиною помітили рідкісне явище — місячне гало або, як його ще називають, "знак Бога". Користувачі в соцмережах вважають, що це ознака близького контрнаступу та перемоги України у повномасштабній війні.