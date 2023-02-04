Над Києвом помітили унікальне небесне явище: ексклюзивні фото "Телеграфа"

Традиційно гало взимку пов’язують із майбутнім похолоданням

У небі над Києвом увечері 4 лютого бачили незвичайне атмосферне оптичне явище, яке називається місячним гало.

Зробити пару знімків кільця, що світиться, навколо Місяця вдалося кореспондентові "Телеграфа" Яну Доброносову.

Гало зазвичай виникають, коли небо затягнуте високими та тонкими хмарами навколо Сонця та Місяця, а рідше навколо інших яскравих джерел світла.

Як відомо, причиною виникнення гало є заломлення та відбиття світла крізь частинки льоду, які знаходяться у хмарах на великій висоті. Ці кристалики часто мають форму трохи витягнутих шестикутників, що дозволяє їм виконувати роль призми.

Проходячи крізь одну грань, світло виходить через іншу зазвичай відхиляючись на 22 градуси, а оскільки синій колір відхиляється трохи сильніше червоного, то з цим пов’язане забарвлення гало — всередині воно червоне, а зовні синє.

Втім, уночі людське око не здатне чітко сприймати кольори, а тому місячні гало здаються безбарвними.

Історично ці явища часто трактувалися як містичні знаки, що неодноразово документувалося в історії. Деякі народи по гало давали прогноз погоди, зокрема взимку це зазвичай трактувалося як майбутнє похолодання.

Як повідомлялося раніше, у лютому у зоряному небі можна спостерігати ще одне рідкісне, якщо не унікальне явище. Йдеться про проліт комети ZTF, яка прямує за межі Сонячної системи.