Прилетіла "попрощатися": зелена комета максимально наблизилася до Землі, де її побачити

Востаннє комета наближалася на таку відстань до Землі 50 тисяч років тому

Рідкісна зелена комета 1 лютого підійшла на найближчу до Землі відстань, тому багато хто при потрібному збігу обставин зможе її побачити навіть неозброєним оком.

Йдеться про комету C/2022 E3 (ZTF), яку виявили астрономи з Паломарської обсерваторії в окрузі Сан-Дієго (Каліфорнія, США) 2 березня 2022 року.

Свою назву "зеленої" комети вона отримала через колір своєї коми — хвоста з пилу і газу, який слідує за космічним тілом після проходження біля Сонця.

1 лютого вона наблизилася на відстань 42 мільйони кілометрів до Землі, що дозволяє її спостерігати через біноклі, телескопи, а в деяких випадках і неозброєним оком.

Вчені встановили, що комета минулого разу підходила на таку відстань 50 тисяч років тому, а наступного разу вже напевно не буде. Через вплив гравітації великих планет її траєкторія змінилася з дуже витягнутого еліпса в незакриту гіперболу. А це означає, що вона буде викинута з Сонячної системи і назад або більше повернутися зовсім не зможе, або це станеться через багато мільйонів років.

Спостерігати космічний об’єкт можна буде у Північній півкулі за умови відсутності хмар на небі. Якщо вам у цей день не пощастило, то не біда, "попрощатися" з кометою можна буде аж до кінця лютого.

Положення комети ZTF на зоряному небі

Як повідомлялося раніше, наприкінці січня повз Землю пролетів великий астероїд, траєкторія якого майже перетнулася з орбітою нашої планети.