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Прилетіла "попрощатися": зелена комета максимально наблизилася до Землі, де її побачити

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Комета ZTF Новина оновлена 01 лютого 2023, 22:42
Комета ZTF

Востаннє комета наближалася на таку відстань до Землі 50 тисяч років тому

Рідкісна зелена комета 1 лютого підійшла на найближчу до Землі відстань, тому багато хто при потрібному збігу обставин зможе її побачити навіть неозброєним оком.

Йдеться про комету C/2022 E3 (ZTF), яку виявили астрономи з Паломарської обсерваторії в окрузі Сан-Дієго (Каліфорнія, США) 2 березня 2022 року.

Свою назву "зеленої" комети вона отримала через колір своєї коми — хвоста з пилу і газу, який слідує за космічним тілом після проходження біля Сонця.

1 лютого вона наблизилася на відстань 42 мільйони кілометрів до Землі, що дозволяє її спостерігати через біноклі, телескопи, а в деяких випадках і неозброєним оком.

Вчені встановили, що комета минулого разу підходила на таку відстань 50 тисяч років тому, а наступного разу вже напевно не буде. Через вплив гравітації великих планет її траєкторія змінилася з дуже витягнутого еліпса в незакриту гіперболу. А це означає, що вона буде викинута з Сонячної системи і назад або більше повернутися зовсім не зможе, або це станеться через багато мільйонів років.

Спостерігати космічний об’єкт можна буде у Північній півкулі за умови відсутності хмар на небі. Якщо вам у цей день не пощастило, то не біда, "попрощатися" з кометою можна буде аж до кінця лютого.

Положення комети ZTF на зоряному небі
Положення комети ZTF на зоряному небі

Як повідомлялося раніше, наприкінці січня повз Землю пролетів великий астероїд, траєкторія якого майже перетнулася з орбітою нашої планети.

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#Космос #Комета