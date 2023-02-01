Прилетела "попрощаться": зеленая комета максимально приблизилась к Земле, где ее увидеть

В последний раз комета приближалась на такое расстояние к Земле 50 тысяч лет назад

Редкая зеленая комета 1 февраля подошла на самое близкое к Земле расстояние, потому многие при нужном стечении обстоятельств смогут ее увидеть даже невооруженным глазом.

Речь идет о комете C/2022 E3 (ZTF), которая была обнаружена астрономами из Паломарской обсерватории в округе Сан-Диего (Калифорния, США) 2 марта 2022 года.

Свое название "зеленой" кометы она получила из-за цвета своей комы — хвоста из пыли и газа, который следует за космическим телом после прохождения возле Солнца.

1 февраля она приблизилась на расстояние в 42 миллиона километров к Земле, что позволяет ее наблюдать через бинокли, телескопы, а в некоторых случаях и невооруженным глазом.

Ученые установили, что комета в прошлый раз подходила на такое расстояние 50 тысяч лет назад, а вот следующего раза наверняка уже не будет. Из-за влияния гравитации больших планет, ее траектория изменилась из очень вытянутого эллипса в незакрытую гиперболу. А это значит, что она будет выброшена из Солнечной системы и назад либо больше вернуться вовсе не сможет, либо это произойдет через многие миллионы лет.

Наблюдать космический объект можно будет в Северном полушарии при условии отсутствия облаков на небе. Если вам в этот день не повезло, то не беда, "попрощаться" с кометой можно будет вплоть до конца февраля.

Положение кометы ZTF на звездном небе

Как сообщалось ранее, в конце января мимо Земли пролетел крупный астероид, траектория которого почти пересеклась с орбитой нашей планеты.