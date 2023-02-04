Над Киевом заметили уникальное небесное явление: эксклюзивные фото "Телеграфа"

Традиционно гало зимой связывают с грядущим похолоданием

В небе над Киевом вечером 4 февраля видели необычное атмосферное оптическое явление, которое именуется лунным гало.

Сделать пару снимков светящегося кольца вокруг Луны удалось корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову.

Гало обычно возникают, когда небо затянуто высокими и тонкими облаками вокруг Солнца и Луны, а реже вокруг других ярких источников света.

Как известно причиной возникновения гало является преломления и отражения света сквозь частички льда, которые находятся в облаках на большой высоте. Эти кристаллики зачастую имеют форму слегка вытянутых шестиугольников, что позволяет им выполнять роль призмы.

Проходя сквозь одну грань, свет выходит через другую зачастую отклоняясь на 22 градуса, а так как синий цвет отклоняется чуть сильнее красного, то с этим связана расцветка гало — внутри оно красное, а снаружи синее.

Впрочем, ночью человеческий глаз не способен отчетливо воспринимать цвета, а потому лунные гало кажутся бесцветными.

Исторически эти явления часто трактовались как знаки свыше, что неоднократно документировалось в истории. Некоторые народы по гало давали прогноз погоды, в частности в зимнюю пору это обычно трактовалось, как грядущее похолодание.

Как сообщалось ранее, в феврале в звездном небе можно наблюдать еще одно редкое, если не уникальное явление. Речь идет о пролете кометы ZTF, которая направляется за пределы Солнечной системы.