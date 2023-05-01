Танцующий луч: загадочное природное явление заметили в небе над Флоридой (видео)

Луч света будто прожектор светился в небе

В небе над Флоридой было запечатлено одно из самых необычных метеорологических явлений — "танцующий луч", или как его еще называют "Crown flash" (коронная вспышка). Это визуальное явление, из-за которого кажется, что луч света движется сквозь облака.

Завораживающее видео на своей странице в Twitter опубликовал метеоролог Джеймс Спанн. По его словам, "танцующий луч" был снят над Майами-Бич во Флориде. Об этом пишет Newsweek.

Ролик длительностью практически в одну минуту сфокусирован на небе, где из-за облака показывается луч света. Во время перемещения он визуально напоминает прожектор.

Интересно, что ученые не могут дать четкое объяснение этому необычному природному явлению. Одна из версий, которая является наиболее вероятной, заключается в том, что эффект "танцующего луча" создается в результате прохождения света через кристаллы льда, которые в свою очередь меняют свое положение из-за изменения электрического поля кучево-дождевого облака.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в небе над Киевщиной заметили редкое явление — лунное гало или, как его еще называют, "знак Бога". Пользователи в соцсетях посчитали, что это предзнаменование близкого контрнаступления и победы Украины в полномасштабной войне.