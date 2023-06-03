Плохой знак для россиян? Мираж с летающими кораблями увидели на Азовском море (видео)

Этот мистический мираж считается недобрым знаком для тех, кто его увидел

В Азовском море заметили самый удивительный и мистический вид мираж под названием фата-моргана. На горизонте видны два корабля, которые как будто парят в воздухе.

Видео такого редкого явления распространяют в краснодарских пабликах. Существует даже легенда о происхождении этого явления.

Так, редкую оптическую иллюзию заметили на побережье Азовского моря в российском городе Ейск что в Краснодарском крае. На горизонте видны два корабля на расстоянии друг от друга, которые "парят" в воздухе. Под ними не видно воды и из-за оптической иллюзии кажется, что корабли летают над морем.

Такая оптическая иллюзия называется фата-моргана и встречается, когда холодный воздух слишком близко к поверхности воды, а над ним образуется более теплый. Фата-моргана считается одним из мистических и удивительных миражей. Это не просто проекция объекта, но еще и его "копирование". По мере изменения расстояния объекты слишком искажаются и приобретают чудовищно-фантастический вид.

Легенда гласит, что увидеть фата-моргану не к добру. Фея Моргана – это героиня многих английских легенд, которая является сестрой короля Артура. По сказанию, она было безумно влюблена в рыцаря Круглого стола Ланселота. В ходе междоусобной войны она несколько раз захватывала его в плен, но отпускала, в надежде, что Ланселот ее полюбит, но тот отверг Моргану.

От огорчения фея переселилась в подводный хрустальный дворец, и с тех пор обманывает прибрежных жителей и мореплавателей призрачными видениями. С тех древних времен для жителей побережья такие далекие видения фата-морганы могли означать лишь надвигающееся несчастье. Им казалось, что это знак того, что скоро морская пучина может поглотить их селение или затопить прибрежные земли.

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