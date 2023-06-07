Делают вид, что все "по закону": в россии приняли наглое решение по Азовскому морю

россия продолжает принимать незаконные решения

В россии приняли циничное решение по Азовскому морю, согласно которому в связи с "принятием в состав рф" оккупированных территорий Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, оно, якобы теперь "принадлежат только россии".

Совет Федерации россии 7 июня одобрил закон о денонсации договора между рф и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, сообщают росСМИ.

Соответствующий законопроект был внесен в госдуму президентом рф владимиром путиным 24 мая. Депутаты денонсировали договор 1 июня.

В документе отмечается, что Украина якобы "утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий" и поэтому "возникла необходимость прекращения договора".

Азовское море на карте

Отметим, договор между россией и Украиной, который сейчас фактически аннулировала россия, был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. В нем отмечалось важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран. В феврале 2023 года Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с рф в Азовском море.

Как рассказывал "Телеграф", недавно на Азовском море в россии заметили мираж с летающими кораблями. В этом усматривают плохой знак для рф.