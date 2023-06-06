Війна — день 468: ЗСУ просуваються в районі Бахмута, а російські добровольці "взяли" частину Білгородщини

Оперативно про головне 6 червня

Повномасштабне вторгнення рф в Україну триває 468 днів. Запеклі бойові дії продовжуються по суті на всіх напрямках, включаючи і територію росії, де російські добровольці продовжують небезуспішно "кошмарити" російську армію. Водночас у районі Бахмута ЗСУ успішно провели серію контратак, вибивши окупантів із деяких позицій навколо міста.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 6 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни наприкінці минулої доби вдарили по Харкову ракетами С-300. При цьому повідомляється, що одна з пущених з території Білгородської області Росії вибухнула в межах області.

Кілька населених пунктів у Білгородській області російська влада фактично залишила без контролю, намагаючись утримувати лише вогневий контроль над ними — завдаючи ударів із артилерії, РСЗВ по об’єктах власної цивільної інфраструктури, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Дізнатись про головні події 3 червня можна у публікації: Війна — день 465: окупанти зупинилися під Бахмутом, але намагаються прорватися в інших місцях

З даними за 4 червня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 466: окупанти активізувалися на Харківщині та продовжують ракетний терор

Про те, що відбувалося 5 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 467: окупанти намагаються наступати на Харківщині, а партизани "господарюють" у Росії