Російські диверсанти ліквідували важливу "шишку" при захопленні села в "БНР": подробиці

У ГУР підтверджують успіхи "білгородських диверсантів"

Російські добровольці досягають чималих успіхів у звільненні своєї батьківщини від путінських військових. Деякі з них офіційно підтверджують і в українській розвідці.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані ГУР та РДК.

Так, за інформацією наших розвідників, диверсантам під час одного із рейдів вдалося знищити цілого командира оперативного угруповання російських військ. Йдеться про полковника Андрія Стесєва.

"В ніч з 04 на 05 червня в населеному пункті нова таволжанка вбито полковника гвардії Стесєва Андрія Васильовича — старшого оперативного угруповання бєлгород", — йдеться у повідомленні.

UPD. Прес-служба Легіону "Свобода Росії" опублікувала фотодокази знищення російського полковника.

"Хочемо повідомити, що спільною групою Легіону "Свобода Росії" і РДК було вбито полковника Стесєва Андрія Васильовича, старшого оперативного угруповання Бєлгород. Він загинув у стрілецькому бою, як офіцер зі зброєю в руках, але треба визнати, що ці руки по лікоть у крові. Він і його підлеглі за його наказом систематично тероризували населення Бєлгородської області, порушували їхні права та свободи. Раніше Стесєв вбивав мирних жителів у Чечні, Югославії, Абхазії і на території України", — кажуть у Легіоні.

При цьому вже за даними РДК, саме Нову Таволжанку вдалося звільнити і досі контролювати повстанцям.

"Бійці РДК котрий день контролюють населений пункт Нова Таволжанка. Хочу нагадати всім громадянам росії, що це не якесь маленьке, закинуте село, а населений пункт у п’ять тисяч чоловік", — заявляють добровольці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські добровольці викликали губернатора на розмову та підходять до Шебекіно.

Також ми повідомляли, що диверсанти в Бєлгородській області зробили пропозицію пригожину, він відповів.