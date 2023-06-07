Немає світла та зв’язку: у двох областях росії переполох через атаку безпілотників

У двох областях Росії зафіксовано руйнування від атаки безпілотників

У ніч на 7 червня одразу дві області російської федерації зазнали атак невідомих безпілотників.

Як пишуть місцеві ЗМІ, два вибухові пристрої були скинуті на електричну підстанцію в Курській області. Внаслідок інциденту є постраждалий.

Губернатор Курської області Роман Старовойт уточнив, після інциденту в Попово-Лежачах та Тьоткіно немає електрики.

За його інформацією, світло подадуть лише після того, як закінчать роботу групи розмінування та ремонтні бригади усунуть несправність.

"Під час відновлення електропостачання один із робітників отримав осколкові поранення. Він знаходиться в центральній районній лікарні, лікарі надають йому всю необхідну допомогу", - повідомив він.

Водночас у Брянській області невідомий дрон-камікадзе атакував вежу стільникового зв’язку.

Інцидент стався у селі Лемешівка Сівського району. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, але саму вежу пошкоджено, через що з мобільним зв’язком у районі проблеми.

Раніше "Телеграф" писав про те, що вранці звуки вибухів чули в окупованих росіянами Токмаку та Мелітополі.