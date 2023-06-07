Нет света и связи: в двух областях россии переполох из-за атаки беспилотников

В двух областях рф зафиксированы разрушения от атаки беспилотников

В ночь на 7 июня сразу две области российской федерации подверглись атакам неизвестных беспилотников.

Как пишут местные СМИ, два взрывных устройства были сброшены на электрическую подстанцию в Курской области. В результате инцидента есть пострадавший.

Губернатор Курской области Роман Старовойт уточнил, после инцидента в Попово-Лежачах и Теткино нет электричества.

По его информации, свет подадут только после того, как закончат работу группы разминирования и ремонтные бригады устранят неисправность.

"Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения. Он находится в центральной районной больнице, врачи оказывают ему всю необходимую помощь", — сообщил он.

В то же время в Брянской области неизвестный дрон-камикадзе атаковал вышку сотовой связи.

Инцидент произошел в селе Лемешовка Севского района. В результате инцидента никто не пострадал, но сама вышка повреждена, из-за чего с мобильной связью в районе проблемы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что утром звуки взрывов слышали в оккупированных россиянами Токмаке и Мелитополе.