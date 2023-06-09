Росіяни обстріляли Звягель на Житомирщині: зруйнували будинки та вбили людину

На місці працюють екстрені служби

Під час масштабної повітряної тривоги, яка була оголошена у ніч на 9 червня, на Житомирщині був приліт у житловий масив приватного сектору.

Про це повідомили на сторінці Звягельської міської ради у Facebook.

За словами міського голови міста Звягель (у 1795-2022 роках — Новоград-Волинський) Миколи Боровця, внаслідок події загинула одна людина. Крім того, є і постраждалі.

"За попередньою інформацією, шість будинків зруйновано, десятки пошкоджено. На жаль, одна людина загинула, також є поранені, яким надається вся необхідна допомога", — сказав Боровець.

На місці події працюють екстрені служби. Інформація про подію наразі уточнюється.

Мешканців Звягеля просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати у сховку до його скасування.

Своєю чергою голова Житомирської ОВ Віталій Бунечко повідомив, що під час повітряної тривоги на Житомирщині було збито одну ракету. Внаслідок падіння уламків у Звягелі було пошкоджено 12 житлових будинків та один зруйнований. За його словами, одна людина загинула та ще троє травмовано.

Що відомо про нічну атаку на Україну

Зазначимо, що у ніч на 9 червня вибухи було чути у Дніпропетровській, Харківській, Рівненській, Львівській та Житомирській областях. За інформацією із соцмереж, це результат роботи протиповітряної оборони.

Як повідомили у Повітряних силах ЗС України, вночі окупанти завдали ударів удару по військових об’єктах в Україні іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55.

"Пуски "шахедів" здійснювалися з південного напрямку, крилатих ракет — з району Каспійського моря, з чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Протягом атаки запущено до 16 ударних БПЛА та шість крилатих ракет повітряного базування", — йдеться у повідомленні.

Під час атаки було знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів Shahed-136/131, Ланцет та чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10, Supercam.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 8 червня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу, оскільки в акваторії Чорного моря знаходився 1 ракетоносій із сумарним залпом 8 ракет типу "Калібр".