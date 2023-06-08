Російські ракети атакували Умань: пожежа та багато поранених (фото)

Відомо про два прильоти

Під час масштабної повітряної тривоги в Україні російські окупанти завдали ракетного удару по Умані. Стали відомі перші подробиці події.

Про це повідомляє начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у своєму Telegram-каналі. За його словами, було зафіксовано два прильоти.

"Є два прильоти: по промисловому об’єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучення виникла пожежа", — написав він.

Також Табурець повідомив, що внаслідок ракетних ударів постраждали вісім людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

"Служби працюють. З’ясовуємо всі деталі. Бережіть себе та не ігноруйте сигнали про небезпеку!", — додав голова Черкаської ОВА.

Водночас у пресслужбі ДСНС України повідомили, що рятувальники ліквідували наслідки ракетних ударів. До роботи було залучено 6 одиниць техніки та 26 рятувальників.

"Станом на 22:20 постраждали 7 людей. Інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що близько 8 години вечора по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. У соціальних мережах з’явилася інформація про вибухи на Черкащині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву, внаслідок якого загинули троє людей, включаючи дитину. Вночі вони прибігли до укриття у поліклініці №3 у Деснянському районі міста, але їм ніхто не відкрив. Перебуваючи біля дверей притулку, поруч із ним упали уламки ракети.