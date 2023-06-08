Ракетна атака по Україні: окупанти запустили крилаті ракети через всю країну (карта)

ППО працює у різних областях

Російські окупанти вкотре атакують Україну ракетами. У кожній області країни зараз оголошено сигнал повітряної тривоги. Вже відомо про вибухи в одній з областей.

У профільних Telegram-каналах повідомляють, що ворог запустив по нашій країні крилаті ракети "Калібр". Вони летіли у бік Одеської області, Вінниці, Кропивницької, Черкаської та Київської областей.

"В акваторії Чорного моря знаходиться 1 ракетоносій із сумарним залпом 8 ракет типу "Калібр", — йдеться в повідомленні.

Також відомо, що на Черкащині пролунав вибух. За попередньою інформацією, спрацювала ППО з ворожих "Калібрів".

Станом на 20:00 неідентифікована повітряна ціль, що влетіла в повітряний простір України з боку Чорного моря, пролетіла Одеською областю та прямує на північний захід.

О 20:40 було зафіксовано активність ворожої авіації.

"Виявлено зліт 3х Ту-95мс з аеродрому "Оленья", Мурманської області росії. За кількістю та напрямком інформація буде оновлюватися", — пишуть у мережі.

Усіх українців просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та знаходити у безпечних місцях до її закінчення!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 6 червня в Києві прогриміли вибухи. За попередньою інформацією, окупанти завдавали ударів по столиці ракетами типу Х-101/555.