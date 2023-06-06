У Києві пролунали вибухи, є пошкодження від уламків ракет: що відомо про атаку

Ракети було запущено зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря

Минула ніч знов стала неспокійною для України, ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку. Зокрема в повітряному просторі навколо Києва силами ППО було знищено понад 20 повітряних цілей ворога, влучань не зафіксовано.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.

За попередніми даними, росіяни вдарили по Києву ракетами типу Х-101/555. Пуски були здійснені традиційно — із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Внаслідок падіння уламків в Деснянському районі пошкоджено дорожнє покриття, лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибиті вікна магазину. Інформації про потерпілих на момент публікації немає.

Загалом, за даними Повітряних сил ЗС України, у ніч на 6 червня росіяни атакували Україну 35-а крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Всі вони були збиті Повітряними силами України.

"Більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці – в зону відповідальності повітряного командування "Центр", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", ранок 6 червня після чергової нічної ракетної атаки на Україну виявився не менш нервовим – підірвано Каховську ГЕС. Гідроелектростанція знаходиться у Херсонській області – на річці Дніпро. Місцева влада поки офіційно не підтверджувала правдивість даних про вибухи на станції. Спочатку про це заявили окупанти, але факт руйнування вже підтвердили представники оперативного командування "Південь".