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Кілометри території рф перетворилися на "сіру зону", яку кремль не контролює - Олександр Невзоров

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Олександр Невзоров Олександр Невзоров
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Бійці РДК під час чергового рейду на територію росії
Бійці РДК під час чергового рейду на територію росії. Фото Скріншот відео

Російський журналіст, телеведучий та публіцист Олександр Невзоров розповів про слабкі місця росії та як ЗСУ могли б це використати

Так, те, що відбувається на Бєлгородчині, справді потішно. Частину територій росії, як з’ясувалося — "відокремити" можна взагалі без будь-яких труднощів і "організованого військового вторгнення". Для цього не потрібні дивізії, ані навіть батальйони. Достатньо кількох сотень відчайдушних флібустьєрів.

Гарний рейд РДК та легіону — ідеальний індикатор беззахисності та безпорадності влади, армії та чекістів. За кілька днів все розкрилося і стало очевидним для всіх. Кордони діряви. Губернатори дурні. Полки боягузливі.

Реальний "тактичний похід" ЗСУ поклав би до ніг Києва всю область. І справа не в тому, що це саме "Бєлгородчина", де ретельно, в "наукових цілях", для "вивчення антропологами" створювався "заповідник кретинів".

Ні. Так само "картковим будиночком", як Бєлгородчина є і вся росія. Де не натисни, де не натисни сильніше — все розсиплеться так само, як у південно-західному прикордонні. Експеримент, поставлений "професорами" РДК та Легіону показав нульовий імунітет путінізму. По суті, флібустьєри зробили чудову "люмбальну пункцію".

Результати її аналізу:

  • Патріотизм — декоративний.
  • Жертовність — не виявлена навіть у "слідових кількостях".
  • Ентузіазм — фіктивний.
  • Адміністративність — нікчемна.
  • Опірність — критично низька.

Анамнез:

  • Будь-яка збройна дія, вироблена ззовні чи зсередини — миттєво пробудить енергії розпаду, хаосу, страху.

Прогноз:

  • Несприятливий, навіть легке посилення критичних чинників може спричинити "зупинку кремлівського серця".

Джерело: пост Невзорова в Instagram

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Теги:
#Рейд #Бєлгородська область #Кордон з Росією #РДК