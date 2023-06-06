Російський журналіст, телеведучий та публіцист Олександр Невзоров розповів про слабкі місця росії та як ЗСУ могли б це використати

Так, те, що відбувається на Бєлгородчині, справді потішно. Частину територій росії, як з’ясувалося — "відокремити" можна взагалі без будь-яких труднощів і "організованого військового вторгнення". Для цього не потрібні дивізії, ані навіть батальйони. Достатньо кількох сотень відчайдушних флібустьєрів.

Гарний рейд РДК та легіону — ідеальний індикатор беззахисності та безпорадності влади, армії та чекістів. За кілька днів все розкрилося і стало очевидним для всіх. Кордони діряви. Губернатори дурні. Полки боягузливі.

Реальний "тактичний похід" ЗСУ поклав би до ніг Києва всю область. І справа не в тому, що це саме "Бєлгородчина", де ретельно, в "наукових цілях", для "вивчення антропологами" створювався "заповідник кретинів".

Ні. Так само "картковим будиночком", як Бєлгородчина є і вся росія. Де не натисни, де не натисни сильніше — все розсиплеться так само, як у південно-західному прикордонні. Експеримент, поставлений "професорами" РДК та Легіону показав нульовий імунітет путінізму. По суті, флібустьєри зробили чудову "люмбальну пункцію".

Результати її аналізу:

Патріотизм — декоративний.

Жертовність — не виявлена навіть у "слідових кількостях".

Ентузіазм — фіктивний.

Адміністративність — нікчемна.

Опірність — критично низька.

Анамнез:

Будь-яка збройна дія, вироблена ззовні чи зсередини — миттєво пробудить енергії розпаду, хаосу, страху.

Прогноз:

Несприятливий, навіть легке посилення критичних чинників може спричинити "зупинку кремлівського серця".

Джерело: пост Невзорова в Instagram