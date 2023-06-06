Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров рассказал о слабых местах россии и как ВСУ могли бы это использовать

Да, происходящее на Белгородчине воистину потешно. Часть территорий россии, как выяснилось — "отделить" можно вообще без всякого труда и "организованного войскового вторжения". Для этого не нужны ни дивизии, ни даже батальоны. Достаточно пары сотен отчаянных флибустьеров.

Красивый рейд РДК и легиона — идеальный индикатор беззащитности и беспомощности власти, армии и чекистов. За пару дней все раскрылось и стало очевидно для всех. Границы дырявы. Губернаторы глупы. Полки трусливы.

Реальный "тактический поход" ВСУ положил бы к ногам Киева всю область. И дело не в том, что это именно "Белгородчина", где кропотливо, в "научных целях", для "изучения антропологами" создавался "заповедник кретинов".

Отнюдь. Точно таким же "карточным домиком", как Белгородчина является и вся россия. Где ни нажми, где ни надави посильнее — все рассыпется так же, как в юго-западном приграничье. Эксперимент, поставленный "профессорами" РДК и Легиона показал нулевой иммунитет путинизма. По сути, флибустьеры сделали отличную "люмбальную пункцию".

Результаты ее анализа:

Патриотизм — декоративный.

Жертвенность — не обнаружена даже в "следовых количествах".

Энтузиазм — фиктивный.

Административность — ничтожная.

Сопротивляемость — критически низкая.

Анамнез:

Любое вооруженное воздействие, произведенное извне или изнутри — мгновенно пробудит энергии распада, хаоса, страха.

Прогноз:

Неблагоприятный, даже лёгкое усиление критических факторов может вызвать "остановку кремлевского сердца".

Источник: пост Невзорова в Instagram