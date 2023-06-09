Россияне обстреляли Звягель на Житомирщине: разрушили дома и убили человека

На месте работают экстренные службы

Во время масштабной воздушной тревоги, которая была объявлена в ночь на 9 июня, в Житомирской области был прилет в жилой массив частного сектора.

Об этом сообщили на странице Звягельского городского совета в Facebook.

По словам городского главы города Звягель (в 1795-2022 годах — Новоград-Волынский) Николая Боровца, в результате происшествия погиб один человек. Кроме того есть и пострадавшие.

"По предварительной информации шесть домов разрушены, десятки повреждены. К сожалению, один человек погиб, также есть раненые, которым предоставляется вся необходимая помощь", — сказал Боровец.

На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о происшествии на данный момент уточняется.

Жителей Звягеля просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытии до его отмены.

В свою очередь глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что во время воздушной тревоги на Житомирщине была сбита одна ракета. В результате падения обломков в Звягеле были повреждены 12 жилых домов и один разрушен. По его словам, один человек погиб и еще трое травмированы.

Что известно о ночной атаке на Украину

Отметим, что в ночь на 9 июня взрывы были слышны в Днепропетровской, Харьковской, Ровенской, Львовской и Житомирской областях. По информации из соцсетей, это результат работы противовоздушной обороны.

Как сообщили в Воздушных силах ВС Украины, ночью оккупанты нанесли удары удар по военным объектам в Украине иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55.

"Пуски "шахедов" осуществлялись с южного направления, крылатых ракет – из района Каспийского моря, из четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95мс. В течение атаки запущено до 16 ударных БПЛА и шесть крылатых ракет воздушного базирования", — говорится в сообщении.

В ходе атаки было уничтожено 4 крылатые ракеты Х-101/Х-55, 10 ударных дронов Shahed-136/131, Ланцет и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10, Supercam.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 8 июня в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, поскольку в акватории Черного моря находился 1 ракетоноситель с суммарным залпом 8 ракет типа "Калибр".