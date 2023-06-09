В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: есть угроза удара ракетами и БПЛА

Предварительно состоялся запуск ракет стратегической авиацией из Каспийского региона

В ночь на 9 июня в столице и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за возможности удара ракетами и беспилотниками.

Об этом сообщает корреспондент Телеграфа со ссылкой на мониторинговые сайты и сообщения органов власти.

С момента оглашения тревоги украинцев просят пройти до ближайшего укрытия или находиться в безопасном месте.

Обновлено. 02:11 В Харькове работает ПВО.

Обновлено. 01:42 Тревога распространилась по территории всей страны, в беларуси взлетели истребители.

Обновлено. 01:36 БПЛА подлетают к Киеву.

Ранее сообщалось, что накануне вечером во временно оккупированном Бердянске прогремели взрывы и вспыхнул мощный пожар.