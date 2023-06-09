В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: есть угроза удара ракетами и БПЛА
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Предварительно состоялся запуск ракет стратегической авиацией из Каспийского региона
В ночь на 9 июня в столице и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за возможности удара ракетами и беспилотниками.
Об этом сообщает корреспондент Телеграфа со ссылкой на мониторинговые сайты и сообщения органов власти.
С момента оглашения тревоги украинцев просят пройти до ближайшего укрытия или находиться в безопасном месте.
Обновлено. 02:11 В Харькове работает ПВО.
Обновлено. 01:42 Тревога распространилась по территории всей страны, в беларуси взлетели истребители.
Обновлено. 01:36 БПЛА подлетают к Киеву.
Ранее сообщалось, что накануне вечером во временно оккупированном Бердянске прогремели взрывы и вспыхнул мощный пожар.