Российские ракеты атаковали Умань: пожар и много раненых (фото)

Известно о двух прилетах

Во время масштабной воздушной тревоги в Украине российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани. Стали известны первые подробности происшествия.

Об этом сообщает начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в своём Telegram-канале. По его словам, было зафиксировано два прилета.

"Есть два прилета: по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар", — написал он.

Также Табурец сообщил, что в результате ракетных ударов пострадали восемь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

"Службы работают. Выясняем все детали. Берегите себя и не игнорируйте сигналы об опасности!", — добавил глава Черкасской ОВА.

В то же время в пресс-службе ГСЧС Украины сообщили, что спасатели ликвидировали последствия ракетных ударов. К работе были привлечены 6 единиц техники и 26 спасателей.

"По состоянию на 22:20 пострадали 7 человек. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Отметим, что около 8 часов вечера по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В социальных сетях появилась информация о взрывах в Черкасской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву, в результате которого погибли три человека, включая ребенка. Ночью они прибежали в укрытие в поликлинике №3 в Деснянском районе города, но им никто не открыл. Находясь у дверей убежища, рядом с ним упали обломки ракеты.