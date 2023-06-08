Ракетная атака по Украине: оккупанты запустили крылатые ракеты через всю страну (карта)

ПВО работает в разных областях

Российские оккупанты в очередной раз атакуют Украину ракетами. В каждой области страны на данный момент объявлен сигнал воздушной тревоги. Уже известно о взрывах в одной из областей.

В профильных Telegram-канал сообщают, что враг запустил по нашей стране крылатые ракеты "Калибр". Они летели в сторону Одесской области, Винницы, Кропивницкого, Черкасской и Киевской областей.

"В акватории Черного моря находится 1 ракетоноситель с суммарным залпом 8 ракет типа "Калибр", — говорится в сообщении.

Также известно, в Черкасской области прогремел взрыв. По предварительной информации, сработала ПВО по вражеским "Калибрам".

По состоянию на 20:00 неидентифицированная воздушная цель, влетевшая в воздушное пространство Украины со стороны Черного моря, пролетела по Одесской области и направляется на северо-запад.

В 20:40 была зафиксирована активность вражеской авиации.

"Выявлен взлет 3х Ту-95мс с аэродрома "Оленья", Мурманской области рф. По количеству и направлению информация будет обновляться", — пишут в сети.

Всех украинцев просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находить в безопасных местах до ее окончания!

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 6 июня в Киеве прогремели взрывы. По предварительной информации, оккупанты наносили удары по столице ракетами типа Х-101/555.