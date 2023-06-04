Ночная атака на Украину: ВСУ сбили большинство ракет, но есть и прилеты - куда попали

Украина была атакована пятью дронами "Шахед" и шестью крылатыми ракетами

В ночь на 4 мая Украина снова была атакована российскими дронами и ракетами. Большинство из воздушных целей удалось сбить украинской ПВО, однако некоторые добрались до своих целей.

Об этом сообщили в ВСУ.

Так, по данным пресс-службы Воздушных сил ВСУ, этой ночью Украина была атакована пятью дронами "Шахед" и шестью крылатыми ракетами Х-101/Х-555, которые были выпущены стратегическими бомбардировщиками из района Каспия.

Силам ПВО удалось перехватить четыре их этих ракет и три дрона. К сожалению, есть и прилеты.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что оставшиеся дроны попали в инфраструктурные объекты в Сумской области, а ракеты попали на оперативный аэродром радом с Кропивницким.

"Про последствия по понятным причинам я говорить не буду, но имеем такие реалии", — говорит Игнат.

Напомним, что вечером 3 июня россияне также обстреляли и Днепропетровскую область. Удар пришелся на гражданский объекты в населенном пункте Подгородное — жилые дома, магазины и газопроводы.. В результате атаки пострадали как минимум 22 человека. Среди них шестеро детей, один из них погиб.