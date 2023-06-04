В Киеве и большинстве областей объявлена воздушная тревога: сообщают о запуске врагом дронов и ракет

Расчетное время подлета ракет – с 02:30 до 03:00

В ночь на воскресенье, 4 июня, в Киеве и большинстве областей страны объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает корреспондент Телеграфа со ссылкой на информацию мониторинговых сайтов и военных администраций.

Массовые тревоги были объявлены около 01:50 в Украине. Сигналы об угрозе очередных воздушных атак противника упоминали в большинстве областей.

Тревога объявлена из-за сообщения о возможности запуска ракет с самолетов в акватории Каспийского моря и БПЛА по южному и северному направлениям.

02:35 Тревога распространилась по территории всей Украины.

В Министерстве внутренних дел призывают соблюдать информационную тишину во время тревоги.

"В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Еще раз напоминаем базовые правила, чтобы не навредить себе и нашим защитникам", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что наш экзистенциальный враг россия в течение мая усилила воздушные атаки по городам Украины с помощью ударных дронов типа Shahed и разных типов ракет, которые страна агрессор чаще проводила в ночное время. Такие удары россияне продолжают в июне. Последний варварский удар по мирным жителям был нанесен вчера вечером, 3 июня. Из-за удара по пригороду Днепра пострадали 20 человек, среди которых госпитализировали 17 человек.