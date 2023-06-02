"Спокойная, смелая и жизнерадостная": российская ракета убила юную дзюдоистку из Киева

В сети скорбят из-за смерти спортсменки, а также ее матери

В Международный день защиты детей 1 июня 2023 года российская ракета убила юную дзюдоистку из Киева Викторию Ивашко. В это время Международная федерация дзюдо (IJF) допускает россиян к турнирам.

О смерти спортсменки сообщил на своей странице в Facebook президент Федерации дзюдо Украины (ФДУ) Михаил Кошляк. 9-летняя Виктория погибла вместе со своей мамой. Еще в прошлый уик-энд девочка выходила на татами во время соревнований по дзюдо в столице.

"Девятилетняя девочка, погибшая вместе с мамой во время обстрела Киева позапрошлой ночью, в Деснянском районе, была дзюдоисткой.

Ее зовут Виктория Ивашко, несколько лет ребенок занимался дзюдо в спортивном клубе Judo Master, еще в минувшие выходные выходил на татами на соревнованиях в Киеве, одерживал свои первые победы, мечтал о больших достижениях. Тренер Вики говорит, это был невероятный ребенок, очень спокойный, смелый и жизнерадостный… но очередная атака российскими ракетами забрала девочку на небо.

Со вчера, когда я узнал эту страшную новость, не могу найти себе места. Это очень болезненно для всей украинской семьи дзюдо", — написал Кошляк.

Напомним, IJF поначалу допустила на чемпионат мира по дзюдо российских спортсменов, имеющих прямое отношение к армии рф. После критики организация все-таки отстранила некоторых представителей страны-агрессора от соревнований. Тем не менее сборная Украины бойкотировала турнир.