"Спокійна, смілива та життєрадісна": російська ракета вбила юну дзюдоїстку з Києва

У мережі сумують через смерть спортсменки, а також її матері

У Міжнародний день захисту дітей 1 червня 2023 року російська ракета вбила юну дзюдоїстку з Києва Вікторію Івашко. У цей час Міжнародна федерація дзюдо (IJF) допускає росіян до турнірів.

Про смерть спортсменки повідомив на своїй сторінці у Facebook президент Федерації дзюдо України (ФДУ) Михайло Кошляк. 9-річна Вікторія загинула разом зі своєю мамою. Ще минулого вікенду дівчинка виходила на татамі під час змагань з дзюдо у столиці.

"Дев'ятирічна дівчинка, яка загинула разом із мамою під час обстрілу Києва позаминулої ночі, в Деснянському районі, була дзюдоїсткою.

Її звати Вікторія Івашко, кілька років дитина займалася дзюдо в спортивному клубі Judo Master, ще минулих вихідних виходила на татамі на змаганнях в Києві, здобувала свої перші перемоги, мріяла про великі досягнення. Тренерка Віки каже, це була неймовірна дитина, дуже спокійна, смілива та життєрадісна… але чергова атака російськими ракетами забрала дівчинку на небо.

Від учора, коли я дізнався цю страшну новину, не можу знайти собі місця. Це дуже болісно для всієї української родини дзюдо", – написав Кошляк.

Нагадаємо, IJF спочатку допустила на чемпіонат світу з дзюдо російських спортсменів, які мають пряме відношення до армії рф. Після критики організація таки усунула деяких представників країни-агресора від змагань. Проте збірна України бойкотувала турнір.