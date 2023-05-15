Міжнародна федерація дзюдо допустила росіян до турнірів для їхнього "порятунку від війни"

Організація виступає проти "дискримінації"

Глава Міжнародної федерації дзюдо (IJF) Маріус Візер заявив, що російських атлетів-військовослужбовців допущено до змагань для того, щоб уникнути їхньої участі у війні проти України.

Про це функціонер повідомив сайт Inside the Games. Він також висловив підтримку Україні, але додав, що організація виступає проти "дискримінації".

На його думку, участь російських атлетів у турнірах доводить, що вони "тримаються осторонь війни", хоча "могли б вирушити туди, але вирішили залишитися в спорті".

"Тому ми їх вітаємо. Відкидаючи їх, ми відправляємо їх на фронт. Наше рішення про допуск до чемпіонату світу захищає життя людей з обох боків", — переконаний Візер.

Він також висловив співчуття із приводу трагедії українського народу. За його словами, Міжнародна федерація дзюдо виступає проти війни, але, вважає функціонер, спорт не має нічого спільного з політикою та війною.

Нагадаємо, що IJF допустила дзюдоїстів-військових рф на чемпіонат світу всупереч рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про те, що змагатися повинні атлети в нейтральному статусі, які не перебувають в російській армії.

У відповідь команда України ухвалила рішення про бойкот ЧС-2023. Її підтримала і українська федерація.