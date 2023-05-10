Олімпійська чемпіонка з рф вважає Україну винною в георгіївських стрічках у глядачів на ЧС з дзюдо

Колишня спортсменка звинуватила українців у провокації

російська чемпіонка Олімпійських Ігор у Турині-2006 Світлана Журова звинуватила Україну в провокації на чемпіонаті світу з дзюдо, під час якого з’явилися глядачі з георгіївськими стрічками, після чого отримали заборону на відвідини змагань.

Про це вона заявила прокремлівському агентству ТАСС. За її словами, самі організатори навряд чи помітили б георгіївські стрічки, а Україна завжди стежитиме за такими речами і "провокуватиме подібні ситуації", щоб і надалі добиватися ізоляції рф.

"Організатори тому й не хочуть, щоб росіяни брали участь у змаганнях, бо побоюються, що навіть не спортсмени України, а спеціально навчені люди так чи інакше провокуватимуть подібні ситуації", — вважає Журова.

На її думку, "цілком зрозуміло, що зараз ми побачили чергову провокацію з боку України", яка, переконана вона, "спрямована на те, щоб ми і весь світ танцювали під їхню дудку".

"Питання лише в тому, як довго світ це ще все терпітиме", — висловила невдоволення Журова.

Раніше Міжнародна федерація дзюдо (IJF) допустила російських військових-атлетів на турнір всупереч відповідним рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Збірна України після цього вирішила бойкотувати ЧС-2023. До неї приєдналася і українська Федерація дзюдо.