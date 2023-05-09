В росії хочуть провести альтернативні Олімпійські ігри

У рф все частіше звучать заклики про проведення альтернативних ОІ

росія може організувати альтернативні Олімпійські ігри. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) пропонував повернути представників країн-агресорів до міжнародних змагань у нейтральному статусі, проте рішення щодо Олімпіади ухвалять пізніше.

Про це розповіла голова Всеросійської федерації художньої гімнастики (ВФХГ) Ірина Вінер у коментарі Матч ТВ. Вірер зазначила, що гімнастки, які погодились приїхати в рф зараз, слабші за росіянок, а тому вона хоче провести в росії альтернативні Олімпійські ігри. Додамо, що з 6 по 8 травня у Москві проходив турнір, який росіяни скромно назвали "Кубок найсильніших з художньої гімнастики".

"Дуже хороші гімнастки до нас приїхали, красиві, які гідно змагаються. Мені дуже подобаються їхні дані та їхні програми. Поки вони трошки не дотягують до російських гімнасток, але вийшли дуже серйозні та великі змагання.

Хочемо змагатися тепер із клубами з усіх країн світу, ШОС, БРІКС, СНД. Думаю, тепер ми обов’язково організуємо альтернативні Олімпійські ігри", – сказала Вірер.

Президент МОК Томас Бах заявив, що Комітет докладає всіх зусиль щодо повернення росіян та білорусів у міжнародний спорт.

Раніше повідомлялося, що збірна рф з хокею зганьбилася в Казахстані.