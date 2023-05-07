"Докладаємо всіх зусиль щодо повернення росіян і білорусів": президент МОК зробив скандальну заяву

Організація прикривається цинічними заявами про об’єднання миру

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив про роботу щодо повернення у міжнародний спорт російських та білоруських атлетів згідно з рекомендаціями організації.

У коментарі Xinhua функціонер зізнався, що МОК тісно співпрацює та обмінюється думками з міжнародними федераціями, повідомляє China Daily. За його словами, останні зараз відповідають за проведення своїх змагань.

"Зараз ми докладаємо всіх зусиль, щоб виконати місію та пропозицію олімпійського руху, повернувши атлетів із російськими чи білоруськими паспортами на міжнародні змагання", — зазначив Бах.

Він висловив сподівання, що ця місія може бути виконана на встановлених умовах, щоб спортсмени країн-агресорів брали участь у турнірах як нейтральні для того, щоб "ми могли справді об’єднати весь світ Олімпійськими Іграми-2024 в Парижі".

"Ви знаєте заяви урядів, які хочуть вирішувати, хто може брати участь на Олімпіадах, міжнародних змаганнях, а хто ні. Ми повинні бути дуже жорсткими, щоб ці рішення ухвалювали спортивні організації.

Розумію, що уряди мають право висловлювати свою позицію. Але вони також усвідомлюють, що будь-який бойкот покарає лише їхніх власних атлетів і позбавить їхні народи можливості пишатися виступами спортсменів на Олімпіаді", — резюмував Бах.

Днями міністри та представники 35 країн закликали МОК переглянути свої вимоги щодо допуску росіян та білорусів на міжнародні змагання.

Раніше глава Асоціації літніх Олімпійських міжнародних федерацій Франческо Річчі Бітті заявив, що атлетам з рф та Білорусі не потрібно буде засуджувати війну росії проти України, щоб брати участь в міжнародних змаганнях.

Перед цим Кабмін ухвалив рішення бойкотувати турніри, куди будуть допущені росіяни та білоруси. Водночас, МОК вирішив допомагати українцям брати участь на одних стартах разом зі спортсменами з рф та Білорусі.