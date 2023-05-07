"Прилагаем все усилия по возвращению россиян и белорусов": президент МОК сделал скандальное заявление

Организация прикрывается циничными заявлениями про объединение мира

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о работе по возвращению в международный спорт российских и белорусских атлетов согласно рекомендациям организации.

В комментарии Xinhua функционер признался, что МОК тесно сотрудничает и обменивается мыслями с международными федерациями, сообщает China Daily. По его словам, последние на этот момент отвечают за проведение своих соревнований.

"Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы выполнить миссию и предложение олимпийского движения, вернув атлетов с российскими или белорусскими паспортами на международные соревнования", — отметил Бах.

Он выразил надежду, что эта миссия может быть выполнена на установленных условиях, чтобы спортсмены стран-агрессоров принимали участие в турнирах как нейтральные с тем, чтобы "мы могли действительно объединить весь мир Олимпийскими Играми-2024 в Париже".

"Вы знаете заявления правительств, которые хотят решать, кто может участвовать на Олимпиадах, международных соревнованиях, а кто — нет. Мы должны быть очень жесткими, чтобы эти решения принимались спортивными организациями.

Понимаю, что правительства имеют право выражать свою позицию. Но они также отдают себе отчет, что любой бойкот накажет только их собственных атлетов и лишит их народы возможности гордиться выступлениями спортсменов на Олимпиаде", — резюмировал Бах.

На днях министры и представители 35 стран призвали МОК пересмотреть свои требования по допуску россиян и белорусов на международные соревнования.

Ранее глава Ассоциации летних Олимпийских международных федераций Франческо Риччи Битти заявил, что атлетам из рф и Беларуси не нужно будет осуждать войну россии против Украины, чтобы участвовать в международных соревнованиях.

Перед этим Кабмин принял решение бойкотировать турниры, куда будут допущены россияне и белорусы. Вместе с тем, МОК решил помогать украинцам участвовать на одних стартах вместе со спортсменами из рф и Беларуси.