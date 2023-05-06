Ще одна олімпійська федерація оголосила про допуск росіян

Змагання з гольфу у Парижі-2024 відбудуться з 1 по 10 серпня

Міжнародна федерація гольфу (IGF) допустила російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань після рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Про це повідомляє пресслужба IGF на своєму офіційному сайті. При цьому у Федерації заявили про непохитну підтримку та солідарність з українськими спортсменами. Росіянам та білорусам дозволено брати участь у турнірах у нейтральному статусі без прапора та гімну. Крім того, дані атлети не повинні мати жодного відношення до армії та органів нацбезпеки. Це рішення не поширюється на Олімпійські ігри, адже МОК поки що не давав жодних рекомендацій федераціям щодо Ігор у Парижі.

Повідомляється, що про повернення команд спортсменів з російським чи білоруським паспортом не може бути й мови. Також на міжнародні турніри не допустять представників країн-агресорів, які активно підтримують війну.

Раніше Міжнародна федерація дзюдо допустила росіян і білорусів у міжнародний спорт, через що збірна України відразу оголосила про бойкот. Крім того, Міжнародна федерація фехтування дозволила представникам країн-агресорів змагатись ще до рекомендацій МОК.