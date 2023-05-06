Еще одна олимпийская федерация объявила о допуске россиян

Соревнования по гольфу в Париже-2024 пройдут с 1 по 10 августа

Международная федерация гольфа (IGF) допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, последовав рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

Об этом сообщает пресс-служба IGF на своем официальном сайте. При этом в Федерации заявили о непоколебимой поддержке и солидарности с украинскими спортсменами. Россиянам и белорусам разрешено участвовать в турнирах в нейтральном статусе без флага и гимна. Кроме того, данные атлеты не должны иметь никакого отношения к армии и органами нацбезопасности. Данное решение не распространяется на Олимпийские игры, ведь МОК пока не давал никаких рекомендаций федерациям по Играм в Париже.

Сообщается, что, о возвращении команд спортсменов с российским или белорусским паспортом не может быть и речи. Также на международные турниры не допустят представителей стран-агрессоров, которые активно поддерживают войну.

Ранее Международная федерация дзюдо допустила россиян и белорусов в международный спорт из-за чего сборная Украины тут же объявила о бойкоте. Кроме того, Международная федерация фехтования разрешила представителям стран-агрессоров соревноваться еще до рекомендаций МОК.