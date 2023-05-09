В рф хотят провести альтернативные Олимпийские игры

В рф все чаще звучат призывы о проведении альтернативных ОИ

россия может организовать альтернативные Олимпийские игры. Международный олимпийский комитет (МОК) предлагал вернуть представителей стран-агрессоров к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако решение по Олимпиаде примут позднее.

Об этом рассказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в комментарии Матч ТВ. Вирер отметила, что гимнастки, которые согласились приехать в рф сейчас, слабее россиянок, а потому она хочет провести в рф альтернативные Олимпийские игры. Добавим, что с 6 по 8 мая в Москве проходил турнир, который россияне скромно назвали "Кубок сильнейших по художественной гимнастике".

"Очень хорошие гимнастки к нам приехали, красивые, которые достойно соревнуются. Мне очень нравятся их данные и их программы. Пока они немножко не дотягивают до российских гимнасток, но получились очень серьезные и крупные соревнования.

Хотим соревноваться теперь с клубами из всех стран мира, ШОС, БРИКС, СНГ. Думаю, теперь мы обязательно организуем альтернативные Олимпийские игры", – сказала Вирер.

Президент МОК Томас Бах заявил, что Комитет прилагает все усилия по возвращению россиян и белорусов в международный спорт.

Ранее сообщалось, что сборная рф по хоккею опозорилась в Казахстане.