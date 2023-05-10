Олимпийская чемпионка из рф считает Украину виновной в георгиевских лентах у зрителей на ЧМ по дзюдо

Бывшая спортсменка обвинила украинцев в провокации

российская чемпионка Олимпийских Игр в Турине-2006 Светлана Журова обвинила Украину в провокации на чемпионате мира по дзюдо, во время которого появились зрители с георгиевскими лентами, после чего получили запрет на посещение соревнований.

Об этом она заявила прокремлевскому агентству ТАСС. По ее словам, сами организаторы вряд ли заметили бы георгиевские ленты, а Украина будет всегда следить за такими вещами и "провоцировать подобные ситуации", чтобы и дальше добиваться изоляции рф.

"Организаторы поэтому и не хотят, чтобы россияне участвовали в соревнованиях, потому что опасаются, что даже не спортсмены Украины, а специально обученные люди будут так или иначе провоцировать подобные ситуации", — считает Журова.

По ее мнению, "совершенно понятно, что сейчас мы увидели очередную провокацию со стороны Украины", которая, убеждена она, "направлена на то, чтобы мы и весь мир плясали под их дудку".

"Вопрос только в том, как долго мир это еще все будет терпеть", – выразила недовольство Журова.

Ранее Международная федерация дзюдо (IJF) допустила российских атлетов-военных на турнир вопреки соответствующим рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

Сборная Украины после этого решила бойкотировать ЧМ-2023. К ней присоединилась и украинская Федерация дзюдо.