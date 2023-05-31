Збірна України бойкотує престижний турнір через участь росіян

Російських дзюдоїстів допустили до змагань у Таджикистані

Збірна України з дзюдо пропустить Гран-прі Душанбе (Таджикистан) через допуск російських та білоруських спортсменів. Напередодні у Міжнародній федерації дзюдо (IJF) пояснили, чому повернули представників країн-агресорів у світовий спорт.

Про це повідомляє пресслужба Федерації дзюдо України у Facebook. За кілька днів до початку змагань Синьо-жовті відкликали свою заявку на участь. У Душанбе виступлять 9 росіян та 2 білоруси.

"Це пов’язано з тим, що Міжнародна федерація дзюдо (IJF) зареєструвала для участі в турнірі представників росії та Білорусі як "Індивідуальних нейтральних атлетів". У заявці на турнір присутні 11 представників країн-агресорів – двоє білоруських та дев’ять російських дзюдоїстів", — йдеться у повідомленні від ФДУ.

Наразі збірна України у складі 14 спортсменів перебуває на навчально-тренувальному зборі у Шаморині (Словаччина). Українці виступлять на юніорському Кубку Європи у Празі (3-4 червня) та на турнірі серії Grand Slam в Астані (16-18 червня), якщо туди не допустять представників країн-агресорів.

Нагадаємо, в дзюдо спалахнув великий скандал після того, як IJF допустила до чемпіонату світу кадрових військових рф. Федерація таки не допустила військових на ЧС, проте українці бойкотували змагання.