Сборная Украины бойкотирует престижный турнир из-за участия россиян

Российских дзюдоистов допустили к соревнованиям в Таджикистане

Сборная Украины по дзюдо пропустит Гран-при Душанбе (Таджикистан) из-за допуска российских и белорусских спортсменов. Накануне в Международной федерации дзюдо (IJF) объяснили, почему вернули представителей стран-агрессоров в мировой спорт.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Украины в Facebook. За несколько дней до начала соревнований Сине-желтые отозвали свою заявку на участие. В Душанбе выступят 9 россиян и 2 белоруса.

"Это связано с тем, что Международная федерация дзюдо (IJF) была зарегистрирована для участия в турнире представителей России и Беларуси в качестве "Индивидуальных нейтральных атлетов". В заявке на турнир присутствуют 11 представителей стран-агрессоров – двое белорусских и девять российских дзюдоистов", — гласит сообщение от ФДУ.

На данный момент сборная Украины в составе 14 спортсменов находится на учебно-тренировочном сборе в Шаморине (Словакия). Украинцы выступят на юниорском Кубке Европы в Праге (3-4 июня) и на турнире серии Grand Slam в Астане (16-18 июня), если туда не допустят представителей стран-агрессоров.

Напомним, в дзюдо вспыхнул большой скандал после того, как IJF допустила к чемпионату мира кадровых военных рф. Федерация таки не допустила военных на ЧМ, однако украинцы все равно бойкотировали соревнования.