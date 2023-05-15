Международная федерация дзюдо допустила россиян к турнирам для их "спасения от войны"

Организация выступает против "дискриминации"

Глава Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер заявил, что российские атлеты-военнослужащие допущены до соревнований для того, чтобы избежать их участия в войне против Украины.

Об этом функционер сообщил сайту Inside the Games. Он также выразил поддержку Украине, но добавил, что организация выступает против "дискриминации".

По его мнению, участие российских атлетов в турнирах доказывает, что они "держатся в стороне от войны", хотя "могли бы отправиться туда, но решили остаться в спорте".

"Поэтому мы их приветствуем. Отвергая их, мы отправляем их на фронт. Наше решение о допуске к чемпионату мира защищает жизни людей с обеих сторон", — убежден Визер.

Он также выразил сожаление по поводу трагедии украинского народа. По его словам, Международная федерация дзюдо выступает против войны, но, считает функционер, спорт не имеет ничего общего с политикой и войной.

Напомним, что IJF допустила дзюдоистов-военных рф на чемпионат мира вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что соревноваться должны атлеты в нейтральном статусе и не состоящие в российской армии.

В ответ команда Украины приняла решение о бойкоте ЧМ-2023. Ее поддержала и украинская федерация.