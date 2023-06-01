В КГВА и полиции уточнили число погибших и пострадавших в результате ночного удара по Киеву (обновлено)
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В Киеве в результате ночного удара погибли три человека
Киевские власти уточнили число погибших и пострадавших мирных граждан в результате ночного удара россиян. По уточненным данным, в результате атаки врага погибли три человека, среди которых один ребенок 2012 года рождения.
Как сообщили в пресс-службе КГВА, в Деснянском районе погибли три человека, еще 10 человек пострадали, в том числе один ребенок.
В Днепровском районе столицы травмы в результате обстрела получили два человека.
В то же время в полиции столицы уточнили, что в результате обстрелов оккупантов медучреждения в Деснянском районе города погибла 33-летняя женщина и 34-летняя мать с 11-летней дочерью. Еще одиннадцать граждан получили ранения разной степени тяжести.
В прошлой сводке КГВА сообщалось, что во время ночного удара по Киеву погибли двое детей.
Ранее власти также сообщали, что в Деснянском районе было зафиксировано падение обломков на детскую поликлинику. Здесь же обломками повреждены две школы – выбиты окна и двери. Также обломки ракет повредили участковый пункт полиции и детский сад.
Ранее "Телеграф" писал о том, с начала мая Киев подвергся 17 массовым атакам с применением ракет и дронов. Кроме того, атака 28 мая стала наиболее массовой по количеству примененных БПЛА с начала вторжения, их тогда запустили больше 50 единиц.