В КГВА и полиции уточнили число погибших и пострадавших в результате ночного удара по Киеву (обновлено)

В Киеве в результате ночного удара погибли три человека

Киевские власти уточнили число погибших и пострадавших мирных граждан в результате ночного удара россиян. По уточненным данным, в результате атаки врага погибли три человека, среди которых один ребенок 2012 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе КГВА, в Деснянском районе погибли три человека, еще 10 человек пострадали, в том числе один ребенок.

В Днепровском районе столицы травмы в результате обстрела получили два человека.

В то же время в полиции столицы уточнили, что в результате обстрелов оккупантов медучреждения в Деснянском районе города погибла 33-летняя женщина и 34-летняя мать с 11-летней дочерью. Еще одиннадцать граждан получили ранения разной степени тяжести.

В прошлой сводке КГВА сообщалось, что во время ночного удара по Киеву погибли двое детей.

Ранее власти также сообщали, что в Деснянском районе было зафиксировано падение обломков на детскую поликлинику. Здесь же обломками повреждены две школы – выбиты окна и двери. Также обломки ракет повредили участковый пункт полиции и детский сад.

Ранее "Телеграф" писал о том, с начала мая Киев подвергся 17 массовым атакам с применением ракет и дронов. Кроме того, атака 28 мая стала наиболее массовой по количеству примененных БПЛА с начала вторжения, их тогда запустили больше 50 единиц.