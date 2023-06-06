В Киеве прогремели взрывы, есть повреждения от обломков ракет: что известно об атаке

Ракеты были запущены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря

Прошлая ночь снова стала беспокойной для Украины, враг совершил очередную массированную воздушную атаку. В частности, в воздушном пространстве вокруг Киева силами ПВО было уничтожено более 20 воздушных целей врага, попаданий не зафиксировано.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КМВА) Сергей Попко.

По предварительным данным, россияне ударили по Киеву ракетами типа Х-101/555. Пуски были совершены традиционно – из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

В результате падения обломков в Деснянском районе повреждено дорожное покрытие, линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина. Информации о потерпевших на момент публикации нет.

В целом, по данным Воздушных сил ВС Украины, в ночь на 6 июня россияне атаковали Украину 35-ю крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Все они были сбиты воздушными силами Украины.

"Большинство Х-101/Х-555 направлялось в направлении столицы — в зону ответственности воздушного командования "Центр", — говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", утро 6 июня после очередной ночной ракетной атаки на Украину оказалось не менее нервным – взорвана Каховская ГЭС. Гидроэлектростанция находится в Херсонской области – на реке Днепр. Сначала об этом заявили оккупанты, но факт разрушения уже подтвердили представители оперативного командования "Юг".