У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: є загроза удару ракетами та БПЛА
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Попередньо, відбувся запуск ракет стратегічною авіацією з Каспійського регіону
У ніч проти 9 червня у столиці та низці областей України оголосили повітряну тривогу через можливість удару ракетами та безпілотниками.
Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з посиланням на моніторингові сайти та повідомлення органів влади.
З моменту оголошення тривогу українців просять пройти до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.
Оновлено. 02:11 В Харкові працює ППО.
Оновлено. 01:42 Тривога поширилася територією всієї країни, в білорусі злетіли винищувачі.
Оновлено. 01:36 БПЛА підлітають до Києва.
Раніше повідомлялося, що напередодні ввечері у тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи та спалахнула потужна пожежа.