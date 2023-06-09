У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: є загроза удару ракетами та БПЛА

Попередньо, відбувся запуск ракет стратегічною авіацією з Каспійського регіону

У ніч проти 9 червня у столиці та низці областей України оголосили повітряну тривогу через можливість удару ракетами та безпілотниками.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з посиланням на моніторингові сайти та повідомлення органів влади.

З моменту оголошення тривогу українців просять пройти до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.

Оновлено. 02:11 В Харкові працює ППО.

Оновлено. 01:42 Тривога поширилася територією всієї країни, в білорусі злетіли винищувачі.

Оновлено. 01:36 БПЛА підлітають до Києва.

Раніше повідомлялося, що напередодні ввечері у тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи та спалахнула потужна пожежа.