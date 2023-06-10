Сховатись не вийшло: зрадника Сальдо поранило під час вибухів на Арабатській Стрілці

Колаборант отримав контузію

Вночі 10 червня на Арабатській стрілці та у Залізному Порту Херсонської області сталися потужні вибухи. Зруйновано готель "Срок", у якому нібито часто ночував колаборант Володимир Сальдо. Сам він залишився живим, проте отримав контузію.

Про це повідомили джерела серед місцевих партизанів, пише "Обозреватель".

За їхніми словами, це була лише одна з точок, де буває Сальдо, проте вони стежать за його пересуваннями та передають інформацію ЗСУ.

"Після нашої публікації Сальдо злякався і змінив місце перебування. Ми відстежили, що це готель "PositiV" у Залізному Порту. Наші військові чітко відпрацювали за координатами", – розповіли партизани.

Вони додали, що колаборант одержав контузію, але вижив.

Отель пысля вибуху

"Що ж, ми вийшли на слід, так що це ненадовго. Його С.Р.О.К. прийшов!" – зазначив співрозмовник видання.

Арабатська стрілка на карті

У Telegram-каналі Сальдо з’явилося повідомлення, що ударів завдали далекобійні ракети Storm Shadow.

"З ночі продовжуються запеклі обстріли з боку злочинного київського режиму до н.п. Залізний порт. Зруйновано готель "Позитив", – сказано в повідомленні.

Інформацію про те, що Сальдо справді потрапив під удар, підтвердив екс-нардеп Олег Царьов, який ховається в окупованому Криму.

"Перезвонив йому. Насилу додзвонився. Під удар він дійсно потрапив. Слава Богу, з ним все добре. Живий. Не поранений", — написав він.

Telegram-канал "Миколаївський Ванек" повідомив, що Сальдо у важкому стані і був госпіталізований.

"Мої джерела у високих колах колаборантів Херсонської області повідомляють, що так званий голова Вован Сальдо у дуже тяжкому стані вирушив на лікарню. Приїхала швидка та забрала Вову", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти призначили Володимира Сальдо "головою" Херсонської ОДА 26 квітня 2022 року. До цього він тричі був мером Херсона, був нардепом 7-го скликання від Партії регіонів. Він публічно захищав режим Януковича, а після окупації Херсона Сальдо підтримав окупантів та виступив на проросійському мітингу. Після звільнення Херсона ЗСУ колаборант втік.

Як повідомляв "Телеграф", рано вранці в суботу, 10 червня, у Сімферополі пролунало два потужні вибухи.