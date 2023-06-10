"Бахнуло конкретно": у Сімферополі пролунали потужні вибухи (відео)

Відлуння вибухів було чути далеко за межами міста

Окупований Крим регулярно відвідує "бавовна" — рано-вранці св суботу, 10 червня, у Сімферополі пролунало два потужні вибухи.

Місцеві жителі почали писати про вибухи близько 5.30 ранку.

"Бахнуло конкретно", "Ніби метеор бахнув", "Так гримнуло, праска впала", — пишуть місцеві.

За їхніми даними, вони пролунали у районі центру міста, але чути було по всьому Сімферополі. Повідомляється, що відлуння пролунало і в Севастополі. Звуки вибуху також виразно чути в Білогірську (42 км на схід від Сімферополя), в селі Мар’їно.

Сімферополь на карті

З’являлася інформація, що були прильоти в районі залізничного вокзалу. Про руйнування чи постраждалих не повідомлялося. Офіційної інформації про вибухи поки що немає.

Як пишуть росЗМІ, було знищено безпілотника, уламки, що горять, полетіли вниз. На опублікованих кадрах також видно, що відкрився парашут.

Увага! У відео є нецензурна лексика

У Telegram-каналі "Миколаївський Ванек" повідомили, що "був обмін компліментами із Сімферополем".

Нагадаємо, у ніч на суботу, 10 червня, окупанти вдарили безпілотниками по Одеській області. Сили протиповітряної оборони збили всі Shahed-131/136, проте внаслідок падіння уламків сталася пожежа у багатоповерхівці. Загинули троє людей, 10 людей отримали поранення.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 9 червня потужний вибух стався у Воронежі, постраждали троє людей.