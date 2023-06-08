Прогноз Буданова "увійдемо до Криму до кінця весни": у ГУР розповіли, чому не збулося і що далі

Конкретні дати звільнення Криму наразі не обговорюються

Прогнози начальника ГУР МО Кирила Буданова щодо звільнення Криму до кінця весни не справдилися, оскільки у планах відбулися корективи. Проте загальна ситуація залишається без змін.

Про це речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив в інтерв’ю "Українській правді".

"Ми говоримо про сценарії. Це ж не ставка у букмекерській конторі і не відривний календар на стіні. Корективи відбуваються. Але загальна ситуація та загальна оцінка залишається без змін: Україна, безумовно, поверне Крим. І в цій ситуації слова Буданова точно будуть пророчими", — сказав він.

За його словами, наразі конкретні дати звільнення тимчасово окупованого півострова не обговорюються. Однак тут Юсов зробив інтригуючу підказку щодо того, коли це може статися.

"Оскільки зараз триває активна фаза дій українських сил безпеки та оборони, я думаю, що неправильно обговорювати конкретні дати. Але думаю, що буде тепло", — підсумував Юсов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий експерт Роман Світан розповів, як Україна звільнятиме Крим.